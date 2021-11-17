Euro
11.8313
1.29%
Dolar
10.4524
1.31%
Altın
626.49
2.08%
Borsa
1.691
0.29%
Bitcoin
626.014
1.46%
BTXN Coin
21.37
-2.99%
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Bursa’da 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada

    Yolcu taşıyan minibüs ile ticari aracın karıştığı kazada 3’ü çocuk, 7 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı.
    • İHA
    • 17.11.2021 - 11:55
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 12:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada

    Bursa’nın İznik ilçesinden merkeze yolcu taşıyan 16 H 5522 plakalı minibüs, seyir halindeyken önüne çıkan 16 AGF 015 plakalı ticari araca çarptı.

    Minibüs şoförü, çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı.

    Kazada 3’ü çocuk, 7 kişi yaralanırken, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    Polis ekipleri de kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

    Bursa’da 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada VİDEO

    Bursa’da 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada #1

    Bursa’da 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada #2

    Bursa’da 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada #3

    Bursa’da 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada #4

    Bursa’da 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir