Yolcu taşıyan minibüs ile ticari aracın karıştığı kazada 3’ü çocuk, 7 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Bursa’nın İznik ilçesinden merkeze yolcu taşıyan 16 H 5522 plakalı minibüs, seyir halindeyken önüne çıkan 16 AGF 015 plakalı ticari araca çarptı.

Minibüs şoförü, çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı.

Kazada 3’ü çocuk, 7 kişi yaralanırken, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis ekipleri de kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Bursa’da 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada VİDEO

