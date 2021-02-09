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Bursa'da 70 bin liralık motosiklet çalındı

Bursa'da 70 bin liralık motosiklet çalındı

Kimliği belirsiz bir kişi tarafından piyasa değeri 70 bin lira olan motosikletin çalınma anı kameralara yansıdı.