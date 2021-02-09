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    Bursa'da 70 bin liralık motosiklet çalındı

    Kimliği belirsiz bir kişi tarafından piyasa değeri 70 bin lira olan motosikletin çalınma anı kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 09.02.2021 - 16:08
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 16:15
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    Bursa'da 70 bin liralık motosiklet çalındı

    Saat 07.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde kimliği belirsiz kişi, park halindeki Tolga Görür’e ait 16 KRG 26 plakalı motosikletin yanına geldi.

    Yüzünde maske olan bu kişi, yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından piyasa değeri 70 bin lira olan motosikleti çalıştırıp, üzerine binerek hızla uzaklaştı.

    Olay anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    İlerleyen saatlerde dışarı çıkan Tolga Görür, motosikletinin olmadığını fark edip polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini izleyip, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Bursa'da 70 bin liralık motosiklet çalındı VİDEO

    Bursa da 70 bin liralık motosiklet çalındı #1

    Bursa da 70 bin liralık motosiklet çalındı #2

    Bursa da 70 bin liralık motosiklet çalındı #3

    Bursa da 70 bin liralık motosiklet çalındı #4

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