Bursa'da 8 kişinin bindiği kamyonetli düğün konvoyu kamerada Düğüne açık kasa kamyonetin kasasına binip kilometrelere yol giden 8 kişinin tehlikeli yolcuğu amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

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İHA

Asker ve düğün konvoyları sürücüleri çileden çıkarmaya devam ediyor.

İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde asker konvoyları yasaklanırken, düğün konvoylarının önüne ise henüz geçilemedi.

Yasaklara rağmen konvoylardan tepki çeken görüntüler gelmeye de devam ediyor.

8 kişi kamyonete bindiler

Bu kez görüntüler Bursa'dan.

Yıldırım ilçesinde seyir halindeki düğün konvoyunda kamyonetin arkasında yolculuğunu sürdüren 8 kişilik gurubun hayatlarını hiçe sayarak resmen ölüme meydan okudu.

O anlar kamerada

Kamyonet arkasında tehlikeli yolculuk yapan şahıslar mutlu günlerinde ne kendilerini, ne de başkalarını düşündü.

Tehlikeli yolculuk amatör kameralara anbean yansıdı.