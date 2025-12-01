Bursa'da 80 yaşındaki Mustafa Abi'den 4 gündür haber yok

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşayan Mustafa Abi eşi Ayla Abi'ye "Baklaharmanlar" bölgesine ot toplamaya gideceğini söyledi. 80 yaşındaki Mustafa Abi akşam saatlerinde eve dönmeyince aile fertleri jandarmaya haber verdi.

O günden bu yana yürütülen kapsamlı çalışmalara ve 96 saat geçmesine rağmen hiçbir iz bulunamadı.

"DAHA ÖNCE 3 KERE KAYBOLDU"

Aile fertlerinden alınan bilgiye göre; Mustafa Abi, daha önce üç kez kayboldu, ancak her seferinde kısa süre içinde bulundu. Bunların biri Kemerçeşme'den çıkıp Yıldırım 152 Evler'e kadar kilometrelerce yürüdüğü olaydı.

4 torun sahibi Mustafa Abi'nin Alzheimer hastalığının yanında sinir hastası olduğu, tedavisinde antidepresan ilaçlar kullandığı, zaman zaman tarlada uyuyakaldığı ve uzun yürüyüşler yaptığı biliniyor.

Bu alışkanlıklar, arama alanının 4 gün içinde sürekli genişletilmesine neden oldu.

Oğlu Emir Abi, geçen sürenin aile için dayanılmaz bir hal aldığını belirterek, "Dört gün geçti, 96 saat oldu. Babamdan tek bir iz yok. Ekipler canla başla arıyor. Bu kez sürenin uzaması bizi çok endişelendiriyor" dedi.

AİLE ENDİŞELİ: KORKUYORUZ

Torunu Emre Abi ise 15 kilometrelik bir alanın tarandığını kaydederek, "Dedem bazen tarlada uyur, akşam dönerdi. Bu kadar uzun süre iz çıkmaması bizi çok korkutuyor." ifadelerini kullandı.

400'e yakın personel kayıp vakasının 4.gününde 15 kilometrelik alanda arama yapıyor.

ARAMA ÇEMBERİ 15 KİLOMETREYE GENİŞLETİLDİ

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Jandarma, Bursa Büyükşehir Belediyesi, BAKUT, AKUT, NAK, ANDA, OSAD ve gönüllü ekipler olmak üzere 400'e yakın personel katılıyor. İlk gün 5 kilometre olarak belirlenen arama çemberi, olayın 4. gününde 10-15 kilometrelik bir alana kadar genişletildi.

Yetkililer, arama çalışmalarının gece boyunca kontrollü şekilde süreceğini, sabah saatlerinde ise yeniden geniş katılımlı arama yapılacağını belirtti.

Aile ve mahalle halkının tek umudu 96 saattir kayıp olan Mustafa Abi'den gelecek iyi bir haber.