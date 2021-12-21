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    Bursa’da 81 yaşındaki katil kocanın ifadesi ortaya çıktı

    Eşini uykusunda öldüren 81 yaşındaki katil zanlısı kocanın savcılık sorgusunda, “Eşim beni aldatıyordu. Hamile olduğu için öldürdüm” dediği öğrenildi.
    • DHA
    • 21.12.2021 - 08:53
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 09:14
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    Bursa’da 81 yaşındaki katil kocanın ifadesi ortaya çıktı

    Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Ali Kemal Uyar, henüz bilinmeyen bir nedenle, uyuyan eşi Gülser Uyar'ın (77) kafasına tüfekle ateş etti.

    Olayın ardından kızını arayan Ali Kemal Uyar, eşini vurduğunu söyledi.

    İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    POLİS GÖZALTINA ALDI

    Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gülser Uyar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Ali Kemal Uyar ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Gülser Uyar’ın cesedi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Bursa’da 81 yaşındaki katil kocanın ifadesi ortaya çıktı #1

    “HAMİLE OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜM”

    Ali Kemal Uyar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Ali Kemal Uyar, savcılık sorgusunda, “Eşim beni aldatıyordu. Hamile olduğu için öldürdüm.” dedi.

    Bursa’da 81 yaşındaki katil kocanın ifadesi ortaya çıktı #2

    AZLİ DENGESİNE BAKILACAK

    Cumhuriyet savcısı, ifadesinin ardından Ali Kemal Uyar'ı akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Bursa Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.

    Bursa’da 81 yaşındaki katil kocanın ifadesi ortaya çıktı #3

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