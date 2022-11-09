Bursa'da 9 kişinin ölümüne neden yangınla ilgili 3 savcı görevlendirildi

Bursa'da 9 kişinin ölümüne neden yangınla ilgili 3 savcı görevlendirildi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir dairede 8'i çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili başlatılan soruşturma genişletildi.

Bursa'da dün gece sobadan çıkan yangın 9 can aldı..

Yıldırım ilçesinde yabancı uyruklu kişilerin kaldığı apartmanda sobadan kaynaklı çıkan yangında, 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.

Çocukların yaşlarının 1 ila 11 arasında olduğu öğrenilirken, hayatını kaybedenlerden 2'sinin akrabaları olduğu tespit edildi.

Yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri şu şekilde;

"Anne Amine El Cesim (30) ile çocuklar Ahmet El Cesim (10), Ali El Cesim (10), Muhammet El Cesim (3), Yasir El Cesim (2), Ahmet El Cesim (6), Garam El Cesim (8), Maram El Cesim (10), Ali El Cesim (10)."

Bacanın tıkalı olması nedeniyle zehirlendikleri belirtildi

İtfaiye yetkililerinden alınan bilgiye göre, bacanın tıkalı olmasından dolayı geri tepen duman, önce 9 kişinin yattığı odaya doldu. Bu sırada uykuda olan Amina Eltaha Elmuse ve 6 çocuğu ile eşinin kardeşinin 2 çocuğu, karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Sobadan çıkan kıvılcımın yatağı tutuşturmasıyla da yangın çıktı. Alevler kısa sürede odayı sararken, zehirlenmeden dolayı bilinçleri kapanan anne ile 8 çocuk yanarak yaşamını yitirdi.

3 savcı görevlendirildi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada ise,1 Cumhuriyet Başsavcı vekili ile 3 savcının nezaretinde olay yeri ve bilirkişi incelemesi ile delil toplama işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Yangında yaşamını yitiren 8’i çocuk 9 kişinin cansız bedeni, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

Adli Tıp önünde ayakta durmakta güçlük çeken baba Husseın Aljasem’i yakınları teselli etmeye çalıştı.

Yan yana toprağa verildi

9 kişinin cenazeleri, Mihraplı Camisi'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Erdoğan Köy Kent Mezarlığı'na getirildi.

Cenazeye İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Yakup Canbolat, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanı Yarbay Umut Yavaş, AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu, Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, Suriyeli muhaliflerin çatı örgütü SMDK'nin başkanı Salim el-Muslat da katıldı.

Cenazeler, okunan dualar eşliğinde yan yana toprağa verildi. Yangında 6 çocuğu ve eşi ile 2 yeğenini kaybeden Husseın Aljasem, ayakta durmakta güçlük çekti. Acılı babaya yakınları destek oldu.

Ağabeyinin evine misafirliğe gönderdiği 2 oğlunu yangında kaybeden Amir El Cesim ile eşi Hanım El Cesim de birbirlerine destek olarak, kabirlerin başında dua okudu.

Bursa'daki yangında ölen anne ile 8 çocuğun cenazeleri defnedildi VİDEO

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