Bursa'da 96 yaşındaki kadın yangında can verdi

İHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi'nde 2 katlı bir evde yaşayan 96 yaşındaki Fintöz Mutlu, kentin yüksek kesiminde oturduğu için soba yaktı.
Fakat bir süre sonra sobadan çıkan alevler tüm evi sardı.
Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye alevlere hızla müdahale etti.
Cansız bedeni bulundu
İçeri giren ekipler yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı.
Polis ekiplerince olayla ilgili tahkikat başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış