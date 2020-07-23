Bursa'da ağabeyi tarafından vurulan genç öldü

Bursa'da ağabeyi tarafından vurulan genç öldü

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Bursa’da cezaevinden 2 ay önce tahliye olan Fatih Narin, tartıştığı kardeşi Ömer Faruk Narin’i tabancayla başından vurarak, öldürdü.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hilmiye Mahallesi'nde adam yaralamak suçundan girdiği cezaevinden 2 ay önce tahliye olan Fatih Narin (26) ile kardeşi Ömer Faruk Narin (23) arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KARDEŞİNİ BAŞINDAN VURDU

Tartışma sırasında Fatih Narin, belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla Ömer Faruk Narin’e ateş ederek, başından vurup kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan Ömer Faruk Narin, ailesi tarafından özel otomobille İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ömer Faruk Narin, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Jandarma, Fatih Narin’i yakalamak için çalışma başlattı.



