Bursa'da adliye önünde kavga: 1 yaralı 7 gözaltı Gece kulübünde 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin açılan davanın duruşması sonrası adliye önünde iki grup arasında yine kavga çıktı. Kavgada bir kişi bıçakla yaralanırken 7 kişi gözaltına alındı.

DHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde 20 Ocak tarihinde çıkan kavgada 29 yaşındaki Suat A. ile 25 yaşındaki kardeşi Fırat A. tabanca ile vurularak, iş yeri çalışanı Vedat Ö. ve işletme sahibinin kardeşi Cengiz H. de keser ve sopayla yaralandı.

Olayın ardından aralarında yaralananların da olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Mahkeme çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Taraflar karşı karşıya geldi

Dün saat 13.00 sıralarında olayla ilgili 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'kasten yaralama' davasının duruşması sonrası taraflar adliye çıkışında karşı karşıya geldi.

Çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Furkan Çalışkan kalçasından bıçakla yaralandı.

7 kişi gözaltına alındı

Polis, olaya müdahale ederek 7 kişiyi gözaltına aldı.

Ekiplerin yaptıkları üst aramasında E.H.'den bıçak, yaşı küçük olan M.H.'den de tabanca bulundu.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor

Kavga ve polisin taraflara müdahalesi görüntülenirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.