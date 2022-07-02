Bursa'da ağabey, kardeşinini bıçakladı: Anne isyan etti

20 yıl önce cinayet işleyen ağabey M.D., kardeşi R.D. ile alkol içtiği sırada R.D.'yi bıçakladı. Ağabay gözaltına alınıp kardeş de hasyaneye kaldırılırken anne gözyaşlarına boğuldu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'nde iki kardeş evlerinin terasında alkol içmeye başladı.

Aynı evde yaşayan M.D. ve R.D., henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü olarak tartışmaya başladı.

Ağabey kardeşi bıçakladı

Tartışma kısa süreve alevlenince ağabey M.D. eline aldığı bıçağı kardeşi R.D'nin karnına sapladı.

Kardeşin durumu ağır

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

R.D'ye olay yerinde ilk müdahale yapılırken kardeş hastaneye kaldırıldı.

Kardeş R.D'nin durumunun ağır olduğu bildirilirken ağabey M.D de polis tarafından gözaltına alındı.





Ağabeyin daha önce bir kadının boğazını kestiği öğrenildi

Ayrıca M.D'nin Bursa'da 20 yıl önce bir kadının boğazını keserek ölümüne sebep olduğu ve cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Anne gözyaşlarına boğuldu

İHA'nın haberine göre; bir oğlu hastaneye diğer oğlu karakola giden anne, gözyaşlarına boğuldu.



