Bursa'da ağabeyi gezmeye çıkmasına izin vermedi! Kalçasından bıçakladı...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 14.30 sıralarında 17 yaşındaki İbrahim İ., arkadaşlarıyla gezmek için ağabeyi Halil İ.’den izin istedi.
Ancak ağabeyi izin vermeyince tartışma çıktı.
Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İbrahim İ., mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi Halil İ.'yi kalçasından yaraladı.
Arbede sırasında İbrahim İ. de sağ elinden yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Yaralı kardeşler, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Soruşturma başladı
Hastane girişinde kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldırmaya kalkışan İbrahim İ.'yi polis ve sağlık ekipleri engelledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış