Bursa'da ağaca çarpan otomobilin motoru koptu İnegöl'de, bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin motoru koparken sürücü Piyade Onbaşı Suat A. yaralandı.

DHA

Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde Tekirdağ'daki görev yerinden izne ayrılıp, İnegöl'deki ailesini ziyarete gelmek üzere yola çıkan Piyade Onbaşı sürücü Suat A. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre, bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı.

Araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle savrulup yol kenarındaki ağaca çarptı.

Aracın motoru koptu

Ağaca çarpan otomobilin motoru kopup yola fırlarken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Suat A., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Suat A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)