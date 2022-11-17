Haberler

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangında arılar telef oldu

Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangında arılar telef oldu

Öğle saatlerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, bölgede 52 kovandaki arının telef olmasına neden oldu. Alevler kontrol altına alındı.