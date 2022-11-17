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- Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangında arılar telef oldu
Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangında arılar telef oldu
Öğle saatlerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, bölgede 52 kovandaki arının telef olmasına neden oldu. Alevler kontrol altına alındı.
- 17.11.2022 - 15:28
- Güncelleme : 17.11.2022 - 15:45
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki ormanlık alan alevlere teslim oldu.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılmaya başladı.
Kulübelere sıçradı
İhbar üzere olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çalışmalara başladı. Söndürme çalışmaları sırasında alevlerin bazı kulübelere de sıçradığı görüldü.
Alanda bulunan küçükbaş hayvanlar ise polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.
52 kovandaki arı telef oldu
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
AA'nın aktarımına göre; öte yandan, bölgede arıcılık yapan Ahmet Karatay ait 52 kovandaki arılar, alevler nedeniyle telef oldu.
Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangında arılar telef oldu VİDEO