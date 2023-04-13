Bursa'da ailece halı mağazasına dadandılar: Müşteri gibi geldikleri dükkandan halıları çaldılar Bölgede bulunan bir halı mağazasına gelerek halıları çalan aile, kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA Hırsızlar için zaman ve mekan fark etmiyor. Bu kez gündüz saatlerinde ortaya çıktılar. Olayın adresi ise Bursa. Yıldırım ilçesinde ev halıları satan bir mağazaya hırsız dadandı. Gözcülük yaptılar Dükkanın önünde duran halıları gözüne kestiren şüpheliler, müşteri gibi mağazanın önünde bir süre boyunca gözcülük yaptı. Ardından ise mağaza çalışanların dalgınlıklarından yararlanan şüpheliler, baktıkları halıları çalarak kayıplara karıştı. Ailecek hırsızlık yapan şüphelilerin o anları ise mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.