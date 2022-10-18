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    Bursa’da ailesi ile kavga etti, yaktığı evi patlatmaya çalıştı

    5 gün önce ailesiyle tartıştıktan sonra beraber yaşadıkları evi yakan Rıdvan Ö., yanında getirdiği tüple aynı binayı patlatmaya çalıştı.
    • 18.10.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 09:19
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    Bursa’da ailesi ile kavga etti, yaktığı evi patlatmaya çalıştı

    Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Vatan Mahallesi 1'inci Olcay Sokak'ta, ailesi ile tartışan Rıdvan Ö., 13 Ekim’de ailesi ile yaşadığı 2 katlı binayı ateşe verdi.

    Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen bina, tahliye edildi.

    Rıdvan Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından kayınvalidesinin 2. Vadi Sokak’taki tek katlı müstakil evini de yakmaya çalıştı. Rıdvan Ö., bir kez daha gözaltına alındı.

    Tüpü ateşe verdi, binayı patlatmaya çalıştı

    DHA’nın haberine göre; Rıdvan Ö., saat 01.00 sıralarında 1'inci Olcay Sokak'taki tahliye edilen 2 katlı eve geldi. Binanın giriş kısmında yanındaki tüpü ateşe vererek binayı patlatmaya çalışan Rıdvan Ö. olay yerinden kaçtı.

    Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yanmakta olan tüpü kısa sürede söndürerek patlamasını önledi.

    Bursa’da ailesi ile kavga etti, yaktığı evi patlatmaya çalıştı VİDEO

    “Keşke onunla beraber patlasaydı"

    Rıdvan Ö.’nün mahkemece serbest bırakıldığını belirten mahalle sakinleri, “Keşke onunla beraber patlasaydı." diyerek tepki gösterdi.

    İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Ekipler, kaçan Rıdvan Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Bursa’da ailesi ile kavga etti, yaktığı evi patlatmaya çalıştı #1

    Bursa’da ailesi ile kavga etti, yaktığı evi patlatmaya çalıştı #2

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    Bursa’da ailesi ile kavga etti, yaktığı evi patlatmaya çalıştı #4

    Bursa’da ailesi ile kavga etti, yaktığı evi patlatmaya çalıştı #5


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