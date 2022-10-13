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    Bursa'da ailesiyle tartışan kişi, yaşadıkları evi yaktı

    Ailesiyle tartışan Rıdvan Ö., ailesi ile birlikte yaşadığı 2 katlı binayı ateşe verdi.
    • 13.10.2022 - 08:30
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    Bursa'da ailesiyle tartışan kişi, yaşadıkları evi yaktı

     

    Aaat 22.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Vatan Mahallesi’nde 1. Olcay Sokak’ta 2 katlı binada ailesiyle birlikte yaşayan Rıdvan Ö. ile ailesi arasında bir süre önce henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Ailesi ayrılınca evi ateşe verdi

    DHA'nın haberine göre; akşam saatlerinde ailesinin akraba ziyareti için evlerinden ayrılması üzerine Rıdvan Ö., 2 katlı binayı ateşe verdi. Binadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını çevredeki binalara sıçramadan kontrol atlına almak için yoğun çaba sarf etti.

    Bursa da ailesiyle tartışan kişi, yaşadıkları evi yaktı #1

    Mahalleli üzerine yürüdü, ailesi kriz geçirdi

    Bu sırada olay yerinden kaçmaya çalışan Rıdvan Ö.’yü etkisiz hale getiren mahalleli olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Bazı vatandaşlar Rıdvan Ö.’ye tepki göstererek saldırmaya çalıştı. Polis ekipleri Rıdvan Ö.’yü mahallelinin elinden kurtararak gözaltına aldı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen aile ve akrabalar evlerinin yandığını görünce sinir krizi geçirdi. Gözaltına alınan Rıdvan Ö. polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     

    Bursa da ailesiyle tartışan kişi, yaşadıkları evi yaktı #2

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    Bursa da ailesiyle tartışan kişi, yaşadıkları evi yaktı #4

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    Bursa da ailesiyle tartışan kişi, yaşadıkları evi yaktı #9


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