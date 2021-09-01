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    Bursa’da akıl hastanesinden kaçıp çakarlı araç çaldı

    Akıl hastanesinden kaçan B.A., çaldığı belediyeye ait aracın sirenlerini ve çakarlarını açarak hızla ilerledi. Polis ekipleri, B.A.’yı yakalayarak hastaneye teslim etti.
    • İHA
    • 01.09.2021 - 09:38
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 10:03
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    Bursa’da akıl hastanesinden kaçıp çakarlı araç çaldı

    Bursa’da, akıl hastanesinde tedavi gören zihinsel engelli B.A. (40), dün saat 14.00 sıralarında, Gökdere Bulvarı’nda Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının bakımını yapan ekiplerin yol kenarına bıraktığı aracı çalarak kayıplara karıştı.

    10 kilometre uzaklıktaki Hacivat Mahallesi’ne doğru ilerleyen B.A., bir yandan da aracın siren ve çakarlarını açtı.

    Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri, yol üzerinde tedbirler aldı.

    ARACI VATANDAŞLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ

    Kontrolsüz bir şekilde ara sokağa giren B.A., mahallede aşure ve salça yapan vatandaşların üzerine aracı sürmeye başladı.

    B.A.'nın akıl hastası olduğunu bilmeyen vatandaşlar, araca taş ve sopalarla müdahale etti.

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    LİNÇ EDİLMEK ÜZEREYDİ

    Durdurulan araçta bulunan B.A., vatandaşlar tarafından linç edilmek üzereyken polis ekipleri yetişti.

    Etkisiz hale getirilen şahıs, polis tarafından tedavi gördüğü hastaneye teslim edildi.

    Bursa’da akıl hastanesinden kaçıp çakarlı araç çaldı VİDEO

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Belediye ekipleri, bütün camları kırılan ve kaportasında ezikler meydana gelen aracı teslim aldı.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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