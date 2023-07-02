Bursa'da akrabalar arası kavgada polisler yaralandı Akrabalar arasında çıkan kavgaya müdahale eden 3 polis memuru ve kavgada yaralanan taraflardan 3 kişi, yaralandı. Taraflardan 3 kişİ tedavisinin ardından ifade için polis merkezine götürüldü.

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DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 12.30 sıralarında akraba olan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olaya müdahale eden polis ekipleri, kalabalığın saldırısına uğradı.

6 kişi yaralandı

Çıkan arbedede 3 polis memuru ile kavga eden taraflardan Ercan Y. (31), Mübayi Y. (68) ve Musa K. (34) yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis memurları ise ayakta tedavi edildi.

Tedavileri tamamlanan 3 kişi, ifade için polis merkezine götürüldü.