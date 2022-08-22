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    Bursa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

    Bursa'da, iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden 37 yaşındaki Yakup Yurdakul, yaşamını yitirdi.
    • 22.08.2022 - 14:54
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    Bursa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde aralarında husumet olan akraba iki ailenin bireyleri yolda karşılaşınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı.

    Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada bir kişi belinden çıkardığı tabancayla diğer gruba peş peşe ateş etti.

    Kurşunların isabet ettiği Yakup Yurdakul, kardeşi Nihat Yurdakul ve o sırada kavgayı ayırmaya çalışan H.A. kanlar içinde yere yığıldı. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

    4 kişi gözaltına alındı

    Olayla ilgili olarak N.Y., N.Y., E.Y. ve Y.Y. yakalanıp gözaltına alındı

    Geri dönüp bir el ateş daha etti

    Yaşanan kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, tarafların önce taş ve sopalarla birbirlerine saldırdığı, ardından şüphelilerden birinin belindeki silahı çıkarıp yolun karşı tarafına kaçanlara kurşun yağdırdığı görüldü.

    Yanındakilerin sakinleştirmeye çalıştığı bu kişinin, geri dönüp yerde yatan yaralılardan birine bir el daha ateş ettiği görüldü.

    Bursa da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü #1

    Toprağa verildi

    Tedavileri süren yaralılardan Yakup Yurdakul, hayatını kaybetti. Kardeşi Nihat Yurdakul'un durumunun ağır olduğu öğrenilirken, H.A.'nın da tedavisi devam ediyor.

    Yakup Yurdakul, Emek Fatih Sultan Mehmet Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

    DHA'nın haberine göre, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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