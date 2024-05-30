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Bursa'da akrabalar arasında kavga: Baba ve oğlu yaralandı

Bursa'da akrabalar arasında kavga: Baba ve oğlu yaralandı Bursa'da akraba olan iki aile arasındaki husumet sokağa taşarken tabancaya sarılan yeğen, amcası ile kuzenini vurdu.