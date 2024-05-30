Bursa'da akrabalar arasında kavga: Baba ve oğlu yaralandı

İHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi 'nde oturan iki aile arasında başlayan husumet kavgaya döndü.
Amca çocuğu olduğu öğrenilen taraflardan Kerem, Yusuf ve Baran K., tartıştıkları amcası Hüseyin K. (60) ile kuzeni Naif K.'yi (20) darbetti.
Baba ve oğlu yaralandı
Saldırganlardan Yusuf K., yanındaki tabanca amcası ile kuzenini vurdu.
Komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken 3 şüpheli olay yerinden kaçtı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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