Bursa'da alacak verecek kavgası: 2 kişi yaralandı Alacak verecek meselesinden başlayan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralının yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.

İHA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Cihan Ö. Ve Mesut S. iftar sonrası aralarında alacak verecek meselesi olan şüpheli tarafla cadde üzerinde bir parkta buluştu.

İki arkadaş, şüpheli şahıslarla sözlü tartışma yaşamaya başladı.

Yaşanan tartışmada nabızlar bir anda yükselerek tartışma kısa sürede büyüdü.

Şüphelilerden biri yanında taşıdığı bıçakla Cihan Ö.’yü üç yerinden bıçaklarken, Mesut S.’yi ise bacağından yaraladı.

Ekiplere haber verildi

Çevredekilerin kavgayı görmesi üzerine zanlı olay yerinden kaçarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Yaralının yakınları fenalaştı

Cihan Ö.’nün yaralandığını duyan yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.

Durumunun iyi olduğu öğrenilen genç, ailesini sakinleştirmek için ambulans içinden dil döktü.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekipleri, yaralıları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk etti. Polis ekipleri ise şüpheli şahsın yakalanması çalışma başlattı.