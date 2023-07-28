İHA

Bursa'da sesleri yükseldi.

Gürsu ilçesinde yaşanan olayda, alacak verecek meselesi kriz yarattı.

Husumetliler karşılıklı silah çekti

Ahmet N. ve kardeşi Bilal N. dükkanın önünde otururken, aralarında alacak verecek meselesinden husumet bulunan Tuğberk M. ve Nadir A. ile karşılaştı.

4 kişi yaralandı

Tuğberk M. ve Nadir A.’nın silah çekmesi üzerine Ahmet N. ve Bilal N. de silah ile karşılık verdi.

Silahlı çatışma amatör kameralara yansırken, olayda 4 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 4 yaralı