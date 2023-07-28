Bursa'da alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 4 yaralı

İHA
Bursa'da silah sesleri yükseldi.
Gürsu ilçesinde yaşanan olayda, alacak verecek meselesi kriz yarattı.
Husumetliler karşılıklı silah çekti
Ahmet N. ve kardeşi Bilal N. dükkanın önünde otururken, aralarında alacak verecek meselesinden husumet bulunan Tuğberk M. ve Nadir A. ile karşılaştı.
4 kişi yaralandı
Tuğberk M. ve Nadir A.’nın silah çekmesi üzerine Ahmet N. ve Bilal N. de silah ile karşılık verdi.
Silahlı çatışma amatör kameralara yansırken, olayda 4 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı.