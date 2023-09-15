İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.
Rüstem B. (49), para borçlusu olan Okan B. (29) ile sokakta karşılaştı.
İki şahıs arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü.
Sırtından bıçakladı
Kavga sırasında Rüstem B., Okan B.'yi sırtından bıçakla yaralayıp kaçtı.
Kanlar içinde kalan Okan B., arkadaşları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
O anlar kamerada
Polis kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına alırken, kavga ve bıçaklama anı bir iş yerinin güvenlik kaHaber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)