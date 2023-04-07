Bursa'da alacak verecek meselesinde kan aktı Bağ evine davet ettiği arkadaşıyla tartışan Ali Hamdi Bayrak, av tüfeği ile kafasından vurularak öldürüldü. Bunun ardından jandarma ekiplerini arayarak cinayet işlediğini itiraf etti.

İHA Bursa’nın İznik ilçesinde Yenişerefiye Mahallesi'nde korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ali Hamdi Bayrak (46), bağ evine çağırdığı arkadaşı İ.G. (60) ile alacak verecek sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.G., yanında bulundurduğu tüfeği ile Bayrak'ı kafasından vurdu. Cinayeti itiraf etti Kafasından vurulan Bayrak, hayatını kaybederken, arkadaşı ise jandarma ekiplerini arayarak cinayet işlediğini itiraf etti. Zanlı gözaltına alınırken, Bayrak ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.