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    Bursa'da alacak verecek meselesine aileler karıştı: 3 yaralı

    Arkadaşından verdiği borcu almaya giden gencin bıçakla yaralanması sonrasında yaralı gencin ailesi iş yerini bastı çıkan kavgada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • 30.12.2022 - 16:04
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    Bursa'da alacak verecek meselesine aileler karıştı: 3 yaralı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde alacak verecek kavgası dehşet saçtı.

    16 yaşındaki Uğur K. sabah 09.00 sıralarında çorbacıya giderek iş yerinde çalışan Hakkı'dan borcunu istedi.

    Burada ikili arasında başlayan sözlü tartışmanın ardından 20 yaşındaki Hakkı G.  bıçakla Uğur'u elinden yaraladı.

    Hastaneye kaldırıldı

    Yaralı genç, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Bursa da alacak verecek meselesine aileler karıştı: 3 yaralı #1

    Yaralının yakınları çorbacıyı bastı

    Olayın ardından saat 12.30 sıralarında yaralı gencin 45 yaşındaki babası Fuat K. ve 43 yaşındaki amcası Murat K. çorbacıya geldi.

    Öfkeli baba ve amca, Hakkı G.'nin nerede olduğunu öğrenmeye çalıştı.

    Bursa da alacak verecek meselesine aileler karıştı: 3 yaralı #2

    Kavga tekrardan alevlendi

    Baba ve amca, çorbacıda çalışan 20 yaşındaki Berkay A. ve 21 yaşındaki Cemal D. ile kavga etmeye başladı.

    Baba Fuat K. elindeki bıçakla Berkay A. ve Cemal D.’yi yaraladı. Esnaf ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Bursa da alacak verecek meselesine aileler karıştı: 3 yaralı #3

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Ekipler, tarafları ayırmak için yoğun çaba sarf etti. Kavga sonucu bıçakla yaralanan 2 şahıs, özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    3 şüpheli gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Fuat K. ve Murat K. ile Hakkı G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Bursa da alacak verecek meselesine aileler karıştı: 3 yaralı #4


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