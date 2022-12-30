Bursa'da alacak verecek meselesine aileler karıştı: 3 yaralı

Arkadaşından verdiği borcu almaya giden gencin bıçakla yaralanması sonrasında yaralı gencin ailesi iş yerini bastı çıkan kavgada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alacak verecek kavgası dehşet saçtı.

16 yaşındaki Uğur K. sabah 09.00 sıralarında çorbacıya giderek iş yerinde çalışan Hakkı'dan borcunu istedi.

Burada ikili arasında başlayan sözlü tartışmanın ardından 20 yaşındaki Hakkı G. bıçakla Uğur'u elinden yaraladı.

Hastaneye kaldırıldı

Yaralı genç, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının yakınları çorbacıyı bastı

Olayın ardından saat 12.30 sıralarında yaralı gencin 45 yaşındaki babası Fuat K. ve 43 yaşındaki amcası Murat K. çorbacıya geldi.

Öfkeli baba ve amca, Hakkı G.'nin nerede olduğunu öğrenmeye çalıştı.

Kavga tekrardan alevlendi

Baba ve amca, çorbacıda çalışan 20 yaşındaki Berkay A. ve 21 yaşındaki Cemal D. ile kavga etmeye başladı.

Baba Fuat K. elindeki bıçakla Berkay A. ve Cemal D.’yi yaraladı. Esnaf ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Ekipler, tarafları ayırmak için yoğun çaba sarf etti. Kavga sonucu bıçakla yaralanan 2 şahıs, özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

3 şüpheli gözaltına alındı

İHA'nın haberine göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Fuat K. ve Murat K. ile Hakkı G. polis ekiplerince gözaltına alındı.