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Bursa'da alev alev yanan evde 8'i çocuk 14 kişi yaralandı

Bursa'da alev alev yanan evde 8'i çocuk 14 kişi yaralandı Apartmanda çıkan yangında 14 kişi dumandan etkilenerek olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken olay sırasında Suriye uyruklu bir genç, panikle 3. katın penceresinden atladı.