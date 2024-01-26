Bursa'da felaketin eşiğinden dönüldü.
İnegöl ilçesinde yaşanan olay korku dolu anlara sebep oldu.
Alevler kısa sürede büyüdü
Saat 11.30 sularında 4 katlı bir binanın 3. katında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Çıkan yangın kısa süre içinde hararetlenerek büyürken panik yaşayan apartman sakinleri zorlukla kendilerini dışarı attı.
Balkondan atladı
Binada oturan Suriye uyruklu 19 yaşındaki Ragal El Abdullah, panikle 3. katın balkonundan atlayarak yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
14 kişi dumana maruz kaldı
Ekipler binada mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Dumandan etkilenen 8'i çocuk olan 14 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Kediyi kurtardılar
Ekiplerin yangında dumandan etkilenen kediyi kurtardığı görüntüler dikkat çekti.
Alevler, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında 3. ve 4. kat dairelerinde büyük hasar meydana geldi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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