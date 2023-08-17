Bursa'da alev alev yanan otomobil söndürüldü Yan şeritteki motosiklet sürücüsünün uyarısıyla kullandığı aracın motor kısmındaki alevleri fark ederken sürücünün kenara çektiği otomobile ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yaptı.

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İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Ahmet Yıldız hakimiyetindeki 77 ACC 759 plakalı otomobilden, seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı.

Sol şeritten ilerleyen bir motosiklet sürücüsünün dumanları fark edip uyarmasıyla Yıldız, otomobilini sağa çekti.

Kaputu açmasıyla birlikte alevleri gören Yıldız’ın yardımına çevredeki esnaf koştu.

Yangın kontrol altına alındı

Yangın tüpleriyle müdahale edilen otomobildeki yangın kontrol altına alındı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile birlikte aracın motorundan çıkan yangın söndürülürken, polis ekipleri olay ile ilgili tahkikat başlattı.

"Otomobilim yanmaya başlamıştı"

Olayı anlatan sürücü Ahmet Yıldız, “Seyir halinde devam ederken bir motosiklet sürücüsü yanaşıp aracın alev aldığını söyledi. Biz de durumu fark edip kenara çektik. İlk önce çevredeki esnaf vatandaşlar müdahale etti.

Onların yardımıyla kontrol altına aldık. Otomobilim yanmaya başlamıştı. İtfaiye ekiplerine haber verdik, kısa sürede gelip müdahalede bulundular.” şeklinde konuştu.