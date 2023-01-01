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    Bursa’da alkol testini reddeden sürücü zor anlar yaşattı

    İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin durdurduğu aracın sürücüsü, "Ben bilmiyorum üflemeyi. İlk defa alkol muayenesine geldim" diyerek polise zor anlar yaşattı.
    • 01.01.2023 - 14:44
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    Bursa’da alkol testini reddeden sürücü zor anlar yaşattı

    Bursa'da İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekipleri, Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptı.

    Ekipler 81 ACL 524 plakalı otomobili durdurarak, 30 yaşındaki sürücü Pınar D.’ye alkol testi yapmak istedi.

    "Ben bilmiyorum üflemeyi"

    Alkolmetreye üflemeyen sürücü, "Ben bronşiti olan bir insanım. Ben bilmiyorum üflemeyi. İlk defa alkol muayenesine geldim." dedi.

    Ekiplerin nasıl alkol testi yapılacağını uygulamalı göstermesine rağmen testi yapamayan sürücü, polislere bir anda tepki gösterdi.

    Polislerin üzerine yürüdü

    Polis memurlarının üzerine yürüyen genç kadın ve erkek arkadaşı, ekipler tarafından zorlukla sakinleştirildi.

    Polislere tepki gösteren Pınar D., "Ben de şu an buraya jandarmayı çağırıyorum. Sen polissen, senin üstün jandarma değil mi?" diyerek tepki gösterdi.

    Bursa’da alkol testini reddeden sürücü zor anlar yaşattı #1

    5 bin 96 TL ceza yedi

    İHA'nın haberine göre, sürücüye alkol testini reddetmekten 5 bin 96 TL cezai işlem uygulanırken, 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.

    Bursa’da alkol testini reddeden sürücü zor anlar yaşattı #2

    Bursa’da alkol testini reddeden sürücü zor anlar yaşattı #3

    Bursa’da alkol testini reddeden sürücü zor anlar yaşattı #4

    Bursa’da alkol testini reddeden sürücü zor anlar yaşattı #5

    Bursa’da alkol testini reddeden sürücü zor anlar yaşattı #6

    Bursa’da alkol testini reddeden sürücü zor anlar yaşattı #7


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