Bursa'da alkollü adam arkadaşını pencereden attı: 'Hatırlamıyorum..' Akşam saatlerinde evine gelen arkadaşıyla alkol alan genç adam, bir süre sonra tartıştığı gençle kavga etmeye başladı. Olayın büyümesiyle arkadaşını iterek evin penceresinden attı.

DHA

Alkol kullanımı çoğu zaman olumsuz olaylara yol açıyor.

Kazalar, kavgalar kaçınılmaz olabiliyor.

Bu kez olayın adresi Bursa...

İnegöl ilçesinde dün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

Tartışma kavga döndü

Kentte 4 katlı apartmanın 3'üncü katında birlikte 30 yaşındaki Uğur B. ile 27 yaşındaki arkadaşı Fatih A. alkol almaya başladı.

Alkolün de etkisiyle ikili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce sesleri duyan mahalle halkı, 112'ye haber verdi.

Arkadaşını aşağı itti

Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri hava yastığı açarken, Uğur B., polislerin uyarısına rağmen arkadaşını pencereden itti.

Hava yastığının üzerine kontrolsüz şekilde düşen Fatih A. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Penceren attığımı hatırlamıyorum"

Polis tarafından gözaltına alınan ve aşırı alkollü olduğu belirtilen Uğur B.'nin, "Arkadaşımla kavga ettiğimi, onu pencereden attığımı hatırlamıyorum." dediği öğrenildi.

Fatih A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.