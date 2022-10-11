Bursa'da alkollü araç kullanan sürücü cezadan kaçamadı

Polis ekiplerince oluşturulan uygulama noktasını fark eden alkollü sürücü uyuyormuş numarası yapsa da ekiplerin gözünden kaçmadı. Para cezası kesilen sürücünün ehliyeti 2036 yılına kadar verilmeyecek.

Alkollü sürücü 5'inci kez yakayı ele verdi...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından uygulama noktası oluşturuldu.

57 yaşındaki Hüseyin Ş., uygulamaya girmemek için aracını park ederek uyuyormuş numarası yaptı.

Polis ekipleri tarafından fark edilen şahıs, araçtan indirildi.

Araç kullandığını inkar etti

Aracın sağ kotuğunda otururken yakalanan sürücü, uzun süre ekiplere direnerek araç kullanmadığını iddia eti.

Ekiplerin kendisini gördüğünü söylemesi üzerine ise otomobili kullandığını ve uygulamaya girmemek için geri manevra yaptığını itiraf etti.

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8 bin 432 TL ceza kesildi

Bunun üzerine yapılan kontrolde 2.00 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Daha önce 4 kez alkollü araç kullandığı belirlenen Hüseyin Ş., bu kez de cezadan kurtulamadı ve toplam 8 bin 432 TL cezai işlem uygulandı.

Ehliyeti 2036 yılına kadar verilmeyecek

Öte yandan ehliyetinin teslim süresi ise 2036 yılına kadar uzatıldı.

Polis ekiplerine teşekkür eden Hüseyin Ş. ise polis ekiplerinden aracında unuttuğu takma dişlerini almak için izin istedi.

Polis merkezine götürüldü

DHA'nın aktarımına göre; araçta bir süre protez dişlerini arayan şahıs, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.





