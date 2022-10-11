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- Bursa'da alkollü araç kullanan sürücü cezadan kaçamadı
Bursa'da alkollü araç kullanan sürücü cezadan kaçamadı
- 11.10.2022 - 08:45
- Güncelleme : 11.10.2022 - 09:51
Alkollü sürücü 5'inci kez yakayı ele verdi...
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından uygulama noktası oluşturuldu.
57 yaşındaki Hüseyin Ş., uygulamaya girmemek için aracını park ederek uyuyormuş numarası yaptı.
Polis ekipleri tarafından fark edilen şahıs, araçtan indirildi.
Araç kullandığını inkar etti
Aracın sağ kotuğunda otururken yakalanan sürücü, uzun süre ekiplere direnerek araç kullanmadığını iddia eti.
Ekiplerin kendisini gördüğünü söylemesi üzerine ise otomobili kullandığını ve uygulamaya girmemek için geri manevra yaptığını itiraf etti.
Bursa'da alkollü araç kullanan sürücü cezadan kaçamadı ViDEO
8 bin 432 TL ceza kesildi
Bunun üzerine yapılan kontrolde 2.00 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Daha önce 4 kez alkollü araç kullandığı belirlenen Hüseyin Ş., bu kez de cezadan kurtulamadı ve toplam 8 bin 432 TL cezai işlem uygulandı.
Ehliyeti 2036 yılına kadar verilmeyecek
Öte yandan ehliyetinin teslim süresi ise 2036 yılına kadar uzatıldı.
Polis ekiplerine teşekkür eden Hüseyin Ş. ise polis ekiplerinden aracında unuttuğu takma dişlerini almak için izin istedi.
Polis merkezine götürüldü
DHA'nın aktarımına göre; araçta bir süre protez dişlerini arayan şahıs, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.