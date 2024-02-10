Bursa'da alkollü kadın metroda yolculara saldırdı! O anlar kamerada... Akşam saatlerinde metroya alkollü binen kadın, hakaretler savurmaya başlayınca o anları kayda alan genç kızı fark etti. Ardından saldırıya geçen kadının o anları saniye saniye kameraya yansıdı.

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İHA

Alkolün etkisiyle yaşanan olaylara bir yenisi daha eklendi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dün akşam saatlerinde, Sibel Ç. isimli kadın Paşaçiftliği Metro durağında metroya bindi.

Alkollü olduğu belirlenen kadın, vagonda bulunan yolcularla sözlü tartışmaya girdi.

Ardından kısa sürede tansiyon yükseldi.

Kendisi kaydeden genç kıza saldırdı

Bu sırada saldırgan kadın, bir süre sonra kendisini video kaydına alan 18 yaşındaki E.E.’ye saldırdı.

Saldırgandan kendini korumaya çalışan E.E., vagondan dışarı çıktı. Arkasında gelen kadın, genç kızı darbetmeye başladı.

Kavgayı, güvenlik görevlisi güçlükle ayırırken, E.E., Sibel Ç.’den şikayetçi oldu.

"Kendisini yola attı ve bayılma taklidi yaptı"

O anları kamera kaydına alan E.E., emniyette verdiği ifadesinde, “Kadın alkollüydü, ve metrodaki herkese küfür ediyordu. Ben de rahatsız oldum ve video kaydına almaya başladım. Kayda aldığımı fark edince, bana saldırdı. Kendimi vagondan dışarı attım, o da arkamdan geldi. Olayların büyüyeceğini anladığım için telefonumdan kaydı tekrar açtım ve bana hakaret ederek saldırdı. Sonrasında aşağı indik ve kadın kaçtı. Arkasından ben de gittim kendisini yola attı ve bayılma taklidi yaptı. Bir sonraki durağa kadar koştu.” dedi.

Bir süre cezaevinde yattığı ortaya çıktı

Karakolda ekiplere çektiği videoları gösteren E.E., saldırgandan şikayetçi olacağını belirtti. Durum üzerine ekipler, bu kişinin Sibel Ç. olduğunu belirledi.

Öte yandan, Sibel Ç.’nin bir süre cezaevinde yattığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)