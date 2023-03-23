Bursa'da alkollü kadın polisten kelepçe istedi

İHA

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri, denetim sırasında şüphelendikleri aracı durdurdu.

Ekipler, sürücü 27 yaşındaki Enes S.'ye alkol testi yaptı.

1.6 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 4 bin 64 TL cezai işlem uygulanırken, 6 ay süreyle ehliyetine el konuldu.

Sürücünün yanındaki 21 yaşındaki Bulut B. ise polislere zor anlar yaşattı.

Dizi karakteriyle hitap eden kadın, polisin silahını ve kelepçesini istedi.

Sürekli isteklerini sıralayan alkollü kadın şunları söyledi:

Bugün benim doğum günüm. Doğum günümü kutlamak istiyorum. Aynı zamanda Gaziantepliyim. Babam, akrabalarım depremde hayatlarını kaybetti. Mesut komiserim. Ben 8 yaşındaydım dizi başladı, hala bitmiyor. Ben Mesut komiserimi istiyorum. Bir kere silahına dokunabilir miyim? Kelepçe nerede? Ben de polislik sınavlarına hazırlanıyorum.