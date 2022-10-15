Bursa'da alkollüyken kaza yaptı, 'sürücü ben değilim' dedi

Bursa'da alkollüyken kaza yaptı, 'sürücü ben değilim' dedi

Alkollü olduğu belirlenen sürücü E.B., yaptığı kazanın ardından polislere sürücünün kaçtığını söyleyerek kurtulmaya çalıştı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, nikah dairesine çarptı.

E.B.’nin kontrolündeki otomobilin yaptığı kazayı gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, araçta bulunan ve kazayı ufak sıyrıklarla atlatan E.B.’yi ambulansta kısa süreli tedavi etti.

Polislere, 'sürücü kaçtı' dedi

Polisler ise ayakta tedavi gedilen E.B.’ye sürücünün kim olduğunu sordu.

E.B. ise kendisinin sürücü olmadığını, sürücünün kaçtığını iddia etti.

Durum üzerine kent güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler araçta sadece E.B.’nin olduğunu tespit etti.

Alkollü yakalandı, ehliyetine el konuldu

Alkolmetreye üflemesi istenilen sürücü ısrarla kendisinin yan koltukta oturduğunu öne sürerek alkolmetreye üflemeyi reddetti.

Trafik ekipleri ise sürücünün ehliyetine 2 yıl el koydu.

"Yerde alkol şişelerini gördük"

Kazayı gören vatandaş ise E.B.’nin yalan söylediğini ifade ederek, "Arkadaşın kendisi şoför koltuğunda oturuyordu. Kaza yapınca sürücünün kaçtığını, kendisinin ise yan koltukta oturduğu söyledi. Biz tabii kendisinde bir şey olup olmadığını sorduk. Kendisinin bir şeyi olmadığı, telefonunu kaybettiğini ifade etti. Bizde aracın içinde telefonu ararken yerde alkol şişelerini gördük." dedi.

"Arkadaşım buradaki duvara çarpıp kaçtı"

Araç sürücüsü iddia edilen E.B. ise "Ben alkol içtiğim için aracı arkadaşım sürüyordu. İleriden dönüş yaptık. Sonra arkadaşım buradaki duvara çarpıp kaçtı. Polis ekipleri kamerayı açsın hep birlikte izleyelim." diye konuştu.