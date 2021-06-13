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    Bursa'da alkollü motosiklet sürücüsü, polisleri çileden çıkardı

    İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin durdurduğu motosiklet sürücüsü, alkol testi yapmak isteyen polisi uğraştırdı.
    • DHA
    • 13.06.2021 - 04:49
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    Bursa'da alkollü motosiklet sürücüsü, polisleri çileden çıkardı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde kontrol noktası oluşturdu.

    Uygulama yapan ekipler, Gökhan İ. yönetimindeki 16 F 3410 plakalı motosikleti durdurdu. Kimlik kontrolü yaptıkları sürücünün alkollü olmasından şüphelenen polisler, test yapmak istedi.

    ALKOL TESTİ YAPILIRKEN UĞRAŞTIRDI

    Sürücü, bir çok kez ölçüm cihazını üflese de başarılı olamadı. Polisler, ısrarla nasıl üfleneceği konusunda bilgilendirme yapmalarına rağmen Gökhan İ.'nin alkol testi yapılamadı.

    Bursa da alkollü motosiklet sürücüsü, polisleri çileden çıkardı #1

    DAHA ÖNCEDEN DE CEZASI ÇIKTI

    Bu sırada kimlik bilgilerinden yapılan sorgulamada Gökhan İ.'nin daha önce alkollü araç kullanmak suçundan hakkında işlem yapıldığı anlaşıldı.

    Bursa da alkollü motosiklet sürücüsü, polisleri çileden çıkardı #2

    2.84 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

    Alkolmetreyi üflerken nefesini dışıraya veren sürücüyü uyaran bir polis memuru, 2008 yılında alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığını ve kendilerini oyalamamalarını söyledi. Bunun üzerine tekrar ölçüm cihazını doğru şekilde kullanan Gökhan İ.'nin 2.84 promil alkollü olduğu saptandı.

    Bursa da alkollü motosiklet sürücüsü, polisleri çileden çıkardı #3

    EHLİYETİNE ELKONULDU

    Gözaltına alınan Gökhan İ.'nin ehliyetine 6 ay el konulurken, alkollü araç kullanmaktan bin 339 lira cezai işlem uygulandı.

    Bursa da alkollü motosiklet sürücüsü, polisleri çileden çıkardı #4

    Bursa da alkollü motosiklet sürücüsü, polisleri çileden çıkardı #5

    Bursa da alkollü motosiklet sürücüsü, polisleri çileden çıkardı #6

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