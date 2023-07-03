Bursa'da alkollü şahıstan şaşkına çeviren ifadeler Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobilinde uyurken bulunan sürücü Vedat A., polis ekiplerine zor anlar yaşattı. 2.12 promil alkollü olduğu tespit edilen Vedat A., kendisini gözaltına almak isteyen ekiplere "1,5 litre votka içtim, sırf polis babamın hatırına size bir şey demiyorum" dedi.

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DHA

Bursa'da saat 20.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Hamidiye Mahallesi’nde Anafartalar Caddesi’nde park halinde bulunan 16 BAM 572 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören çevredekiler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, sürücü koltuğunda uyuyan Vedat A.'nın (37) alkollü olabileceği ihtimali üzerine bölgeye trafik polisi de çağırdı.

"20 saniye sonra salın beni"

Ekipler tarafından uyandırılan Vedat A.'nın 2.12 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL cezai işlem uygulanan ve ehliyetine de 6 ay süreyle el konulan Vedat A., kendisini gözaltına almak isteyen polis ekiplerine "200 metre ilerden sağa dönüp gideceğim ben. Allah benim canımı alsın be, kurban olayım beni salın. 20 saniye sonra salın beni. Dünkü çocuk muyum ben? 40 yaşında adamım ben. Kurban olayım yapmayın, beni etiket ediyorsunuz bedavaya, ben bu arabayı burada bırakıp gideceğim. Ben 24 senedir polis çocuğuyum." dedi.

"1,5 litre votka içtim, sırf polis babamın hatırına size bir şey demiyorum"

Ehliyetine el koyan polise zor anlar yaşatan Vedat A., "1,5 litre votka içtim, sırf polis babamın hatırına size bir şey demiyorum. Gidiyordum yolu kestiler ağabey. Sen benim ehliyetime el koyma, ben onla ekmek yiyorum. Ben polis çocuğuyum, 100 metre ileride evim. Ne yaptım ben kırmızı ışıkta mı geçtim? 9'uncu kata koltuk çıkarıyorum o parayı kazanmak için." diyerek ekiplere direnmeye devam etti.

Polis ekiplerince sakinleştirilen Vedat A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, otomobil ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.