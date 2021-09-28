Bursa'da alkollü sürücü alkolmetre cihazıyla cezasını ödemeye çalıştı

Bursa'da trafik ekiplerince durdurulan alkollü sürücü, alkolmetreyi pos cihazı sanıp cezasını ödemeye çalıştı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince alkollü sürücülere yönelik uygulama yapıldı.

Ekipler, uygulamada 16 F 5016 plakalı otomobili durdurdular.

Yapılan alkol testinde Soner D.’nin alkolmetre değerinin son sınırı olan 4.25 promül alkollü olduğu tespit edildi.

''KOMİSERİM SEN BENİM ARKADAŞIM OL''

Cezai işlem uygulanacağını duyan sürücü Soner D.(32), "Annem kalp krizi geçirdi. Onun için içtim. Komiserim sen benim arkadaşım ol, sen beni eve götür. Çok ceza yazma be komiserim. Babama ceza yazma komiserim vallahi beni gebertir." dedi.

ALKOLMETREYİ POS CİHAZI SANDI

Cezayı kredi kartıyla ödemek isteyen Soner D.’nin "Benim evime falan ceza gitmesin." diyerek alkolmetre cihazına kredi kartını temas ettirerek cezasını ödemek istemesi gülümsetti.

Polis ekibi, ödeme alınmadığını bir çok kez hatırlattı.

Toplam 4 bin 38 TL cezai işlem uygulanan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.