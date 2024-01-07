Yurt genelinde ekiplerin kazaların önüne geçmek adına denetimleri hız kesmeden devam ediyor.
Bu kez trafik polisleri, Bursa'da uygulama noktası oluşturdu.
Merkez, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi üzerinde uygulama noktası kuran trafik polisleri, trafik terörünün önüne geçmek için denetimleri sıklaştırdı.
Ekipler 16 yaşındaki sürücüyü fark etti
Ekiplerin uygulama noktasını gören bir araç sürücüsü, ticari araçla yol kenarında durdu.
Polis ekiplerini gören gençler hızla kamyonetten aşağı inerken, direksiyon koltuğundan aşağı inen 16 yaşındaki sürücü polisin dikkatinden kaçmadı.
Polislere dil döktüler
Arkadaş grubuyla birlikte yakalanan gençler, polis ekiplerini ikna etmek için dakikalarca dil döktü.
Kamera görüntülerini izleyen ekipler ise direksiyon koltuğundan 16 yaşındaki sürücünün olduğunu gördü.
Ceza yememek için direndi
Gençleri polis ile ısrarı kameraya yansırken, alkollü bir sürücü ise uygulama noktasını görünce frene bastı.
Polis ekipleri sürücüye araç başına alkollü geçen sürücüye 6 bin lira üzerinde cezai işlem uygularken, aracı da trafikten men etti.
Sürücünün polis ekipleriyle pazarlık yapmaya çalıştığı anlar ise kameraya anbean yansıdı. Yapılan testte sürücü 0,51 promil alkollü çıktı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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