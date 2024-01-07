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Bursa’da alkollü sürücü ceza yememek için polisle pazarlık yapmaya çalıştı

Bursa’da alkollü sürücü ceza yememek için polisle pazarlık yapmaya çalıştı Polis ekiplerince gece saatlerinde yapılan denetimde alkollü sürücü uygulama noktasında frene basınca yakalandı. Ceza yememek için direnen sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı.