Trafik polisleri şehir magandalarına geçit vermiyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde üzerinde trafik denetimi yapan ekipleri gören alkollü bir şahıs, ara sokağa dalarak izini kaybettirmeye çalıştı.
'EŞİMLE GÖRÜŞÜYORUM' DİYİP POLİSLERİ OYALADI
Böyle durumlara önlem alan Bursa polisi, ara sokaklara dalan sürücüyü kıskıvrak yakaladı.
Arabadan inen şahıs, eşiyle telefonda konuştuğunu söyleyerek polis ekiplerini bekletti.
EHLİYETSİZ ÇIKTI
Ekiplerin 'Bakarmısın' demesi üzerine 'Abi bir saniye, eşimle konuşuyorum' diye cevap veren sürücü ehliyetsiz çıktı.
Daha sonra kimliğini polis ekiplerine veren şahsın, M.E. olduğu tespit edildi.
ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Eşiyle telefon görüşmesini bitiren M.E., polis ekiplerine kimliğini verdi.
Ekiplerin alkolmetre üflettiği M.E., 1.26 promil alkollü çıktı.
"NORMALDE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAM"
M.E., 'Normalde alkollü araç kullanmam, eşimle tartıştığım için dışarı çıktım" dese de, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Öte yandan, M.E. isimli sürücüye 20 bin 106 lira idari para cezası kesildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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