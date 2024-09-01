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Bursa'da alkollü sürücü ehliyetini vermemek için polise direndi: Eşimle görüşüyorum

Bursa'da alkollü sürücü ehliyetini vermemek için polise direndi: Eşimle görüşüyorum Osmangazi'de 'Eşimle telefonda görüşüyorum' diyerek ekiplere ehliyetini vermemek için direnen sürücünün hem ehliyetsiz hem de alkollü olduğu tespit edildi.