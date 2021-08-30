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Bursa’da alkollü sürücü ile polis arasında kovalamaca

Bursa’da alkollü sürücü ile polis arasında kovalamaca

Dur ihtarına uymadan ters yönde seyreden otomobil sürücüsü, polis tarafından yaklaşık 1 saatlik kovalamacanın ardından yakalandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, 8 bin 39 lira ceza verildi.