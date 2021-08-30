Euro
9.8576
0.02%
Dolar
8.3484
0.06%
Altın
487.14
-0.1%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
402.068
-0.83%
EXEN Coin
25.99
-0.99%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Bursa’da alkollü sürücü ile polis arasında kovalamaca

    Dur ihtarına uymadan ters yönde seyreden otomobil sürücüsü, polis tarafından yaklaşık 1 saatlik kovalamacanın ardından yakalandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, 8 bin 39 lira ceza verildi.
    • DHA
    • 30.08.2021 - 08:49
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 08:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa’da alkollü sürücü ile polis arasında kovalamaca

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde, saat 00.15 sıralarında denetim yapan polis ekipleri, Kasım Efendi Caddesi üzerinde drift atarak ilerleyen Burak G. (21) idaresindeki otomobile dur ihtarında bulundu.

    Sürücü Burak G., polise rağmen Kasım Efendi Caddesi'nde manevra yaparak ters istikamette kaçışını sürdürdü.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Polis ekipleri ile Burak G. arasında kovalamaca başladı.

    Kaçmaya devam eden Burak G.’yi yakalamak için, bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

    Bursa’da alkollü sürücü ile polis arasında kovalamaca ViDEO

    GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

    Burak G. önce park halindeki bir otomobile ardından elektrikli bisiklete çarptı.

    Desteğe gelen polis ekipleri, bölgeyi ablukaya alarak giriş çıkışları kapattı.

    POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

    Destek ekibin yolu kesmesi ile yakalanan Burak G. ile yanındaki 4 arkadaşı uzun süre polis ekiplerine direnince, polis ekipleri şahısları etkisiz hale getirdi.

    Bursa’da alkollü sürücü ile polis arasında kovalamaca #1

    EHLİYETİNE 6 AY EL KONULDU

    2.00 promil alkollü olduğu tespit edilen Burak G.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

    Ayrıca, alkollü araç kullanmaktan bin 339 lira, drift atmak suçundan 6 bin 700 lira olmak üzere toplam 8 bin 39 lira cezai işlem uygulandı.

    Gözaltına alınan Burak G. ile 4 arkadaşı, emniyete götürüldü.

    Bursa’da alkollü sürücü ile polis arasında kovalamaca #2

    Bursa’da alkollü sürücü ile polis arasında kovalamaca #3

    Bursa’da alkollü sürücü ile polis arasında kovalamaca #4

    Bursa’da alkollü sürücü ile polis arasında kovalamaca #5

    Bursa’da alkollü sürücü ile polis arasında kovalamaca #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir