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- Bursa’da alkollü sürücü ile polis arasında kovalamaca
Bursa’da alkollü sürücü ile polis arasında kovalamaca
- DHA
- 30.08.2021 - 08:49
- Güncelleme : 30.08.2021 - 08:53
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde, saat 00.15 sıralarında denetim yapan polis ekipleri, Kasım Efendi Caddesi üzerinde drift atarak ilerleyen Burak G. (21) idaresindeki otomobile dur ihtarında bulundu.
Sürücü Burak G., polise rağmen Kasım Efendi Caddesi'nde manevra yaparak ters istikamette kaçışını sürdürdü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Polis ekipleri ile Burak G. arasında kovalamaca başladı.
Kaçmaya devam eden Burak G.’yi yakalamak için, bölgeye takviye ekipler sevk edildi.
Bursa’da alkollü sürücü ile polis arasında kovalamaca ViDEO
GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI
Burak G. önce park halindeki bir otomobile ardından elektrikli bisiklete çarptı.
Desteğe gelen polis ekipleri, bölgeyi ablukaya alarak giriş çıkışları kapattı.
POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER
Destek ekibin yolu kesmesi ile yakalanan Burak G. ile yanındaki 4 arkadaşı uzun süre polis ekiplerine direnince, polis ekipleri şahısları etkisiz hale getirdi.
EHLİYETİNE 6 AY EL KONULDU
2.00 promil alkollü olduğu tespit edilen Burak G.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
Ayrıca, alkollü araç kullanmaktan bin 339 lira, drift atmak suçundan 6 bin 700 lira olmak üzere toplam 8 bin 39 lira cezai işlem uygulandı.
Gözaltına alınan Burak G. ile 4 arkadaşı, emniyete götürüldü.