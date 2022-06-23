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    Bursa’da alkollü sürücü korkuluklara çarptı: Araçtaki kadın öldü

    1.50 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, otomobille köprünün demir korkuluklarına çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, araçtaki kadın hayatını kaybetti.
    • 23.06.2022 - 13:35
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 14:08
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    Bursa’da alkollü sürücü korkuluklara çarptı: Araçtaki kadın öldü

    Bursa’nın Kestel ilçesi Mandıras Caddesi’nde gece saatlerinde seyir halinde olan S.A. (35), kontrolünü kaybettiği 16 AIZ 674 plakalı otomobili ile köprünün demir korkuluklarına çarptı.

    İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Sema Demir’in (37) hayatını kaybettiği belirlendi.

    Alkollü çıktı

    Yaralanan S.A.'nın 1.50 promil alkollü olduğu tespit edildi.

    S.A., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    S.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Bursa’da alkollü sürücü korkuluklara çarptı: Araçtaki kadın öldü #1

    Tekstil firmasında çalışıyordu

    İnegöl'de tekstil firmasında çalışan ve bekar olduğu öğrenilen Sema Demir'in cansız bedeni de savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    DHA’nın haberine göre kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    Bursa’da alkollü sürücü korkuluklara çarptı: Araçtaki kadın öldü #2


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