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- Bursa’da alkollü sürücü korkuluklara çarptı: Araçtaki kadın öldü
Bursa’da alkollü sürücü korkuluklara çarptı: Araçtaki kadın öldü
- 23.06.2022 - 13:35
- Güncelleme : 23.06.2022 - 14:08
Bursa’nın Kestel ilçesi Mandıras Caddesi’nde gece saatlerinde seyir halinde olan S.A. (35), kontrolünü kaybettiği 16 AIZ 674 plakalı otomobili ile köprünün demir korkuluklarına çarptı.
İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Sema Demir’in (37) hayatını kaybettiği belirlendi.
Alkollü çıktı
Yaralanan S.A.'nın 1.50 promil alkollü olduğu tespit edildi.
S.A., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
S.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tekstil firmasında çalışıyordu
İnegöl'de tekstil firmasında çalışan ve bekar olduğu öğrenilen Sema Demir'in cansız bedeni de savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
DHA’nın haberine göre kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.