Bursa'da alkollü sürücü polise saldırdı İnegöl'de alkolmetreye üflemeyi reddederek polise hakaretler yağdıran ve saldıran alkollü sürücü tutuklandı.

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İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri cadde üzerinde uygulama yaptı.

Uygulama sırasında ekipler 16 BAH 161 plakalı aracı durdurdu.

Durdurulan aracın 28 yaşındaki sürücüsü Soner D., polis ekiplerinin alkolmetre uygulamasını reddetti.

Hakaret edip saldırdı

O sırada polis ekiplerine hakaret ve küfürler eden şahıs, ekiplere de saldırdı.

Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen şahıs, polis aracına bindiridli.

Araçta da hakaret ve küfürlerine devam eden saldırgan, polisleri tehdit ederek beraberindekilerden babasını aramalarını istedi.

"Yarın ben seni denk getirmeyecek miyim"

Soner D. tehdit ettiği polislere, "Yarın ben seni denk getirmeyecek miyim. Adam mısın sen... Çek lan elini." diye çıkıştı.

Beraberindekilere de "Babamı ara abimi ara bütün karakolları bassınlar!" diyerek bağırdı.

Saldırgan sonrasında alkol metre testini kabul etti. 2.01 promil alkollü olduğu tespit edilen şahıs, gözaltına alındı.

6 bin TL ceza 6 ay men

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 440 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay boyunca el konuldu.

Tutuklandı

Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)