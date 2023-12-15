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Bursa'da alkollü sürücü polislere saldırdı: Ehliyetine 2027 yılına kadar el kondu

Bursa'da alkollü sürücü polislere saldırdı: Ehliyetine 2027 yılına kadar el kondu Bursa'da gece saatlerinde yapılan denetimlerde otomobil sürücüsü Mehmet K.(40), ekiplere zor anlar yaşattı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü Mehmet K., önce alkolmetreye üflemek istemedi, daha sonra da polislere saldırdı. Daha önce alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapıldığı belirlenen sürücünün ehliyetine 2027 yılına kadar el kondu.