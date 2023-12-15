Alkol alarak direksiyon başına geçen sürücüler ekiplere zor anlar yaşatıyor.
Bu durumun son örneği ise Bursa'da meydana geldi.
Saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, Osmanbey Caddesi üzerinde 16 BAP 140 plakalı otomobili durdurdu.
Otomobil sürücüsü Mehmet K.’nın durumundan şüphelenen polis, alkol testi yapmak istedi.
Alkolmetreyi üflememek için direndi
Alkolmetreye üflememek için uzun süre direnen Mehmet K. ile trafik polisleri arasında tartışma yaşandı.
Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Mehmet K. kendine alkol testi yapmak isteyen polislere tekme ve yumrukla saldırdı.
Ekiplere saldırdı
Yaşanan arbedenin ardından etkisiz hale getirilen sürücü gözaltına alındı.
Yapılan incelemede daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 2027 yılına kadar el konuldu.
Gözaltına alındı: Ehliyetini 2027'ye kadar alamayacak
Ayrıca alkollü sürücü, alkolmetre cihazını üflememekten 4 bin 64 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan da 8 bin 190 TL olmak üzere toplam 12 bin 254 TL cezai işlem uygulandı.
Gözaltına alınan Mehmet K.’nın emniyetteki işlemleri sürerken, otomobili çekici yardımıyla otoparka götürüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış