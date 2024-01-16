Trafik ekipleri alkollü araç kullanımına geçit vermiyor.
Bu yöndeki çalışmalarda ise sık sık alkollü sürücülerin polislerin sabrını zorladığı anlar yaşanıyor.
Son vaka Bursa'dan...
Merkez, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi’nde uygulama noktası kuran polis ekipleri, sabaha kadar kontrol yaptı.
Uygulama noktasını görünce frene basan sürücüyü fark eden polis, aracın yanına gitti.
Araçtan inen sürücü, alkol testi yapılacağını anlayınca önce ‘Kan testi yaptırmak istiyorum.’ diye ısrarcı oldu.
"Avukatımı arayacağım"
Alkolmetreyi karşısında gören sürücü, önce avukat bahanesine sığındı. Bahaneleri boşa çıkan sürücü, bu kez de kendisini çeken basın görevlilerini bahane ederek cihaza üflemeyi kabul etmedi.
18 bin TL ceza 2 yıl men
Polis ekiplerinin dakikalarca ısrar etmeye çalıştığı sürücü, ikna olmayınca polis, araç sahibine 18 bin lira ceza yazdı, ehliyetine 2 yıl süreyle el koydu. Şahsın otomobili de trafikten men edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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