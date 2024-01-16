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Bursa'da alkollü sürücünün alkolmetreye üflememe bahaneleri

Bursa'da alkollü sürücünün alkolmetreye üflememe bahaneleri Alkol uygulamasına takılan, önce avukatı, sonra basın görevlisini bahane ederek alkolmetreye üflemekte direnen sürücüye 18 bin lira ceza kesilirken araç trafikten men edildi, ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.