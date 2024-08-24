Bursa'da trafik polislerinin denetimi sırasında ilginç anlar yaşandı.
Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Oğuz S. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarpıp takla attı.
3 KİŞİ YARALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde, ters duran otomobilin sürücüsü ile araçtaki Nihat İ. ve Adem S.'nin hafif şekilde yaralandığı tespit edildi.
SÜRÜCÜ OLDUĞUNU İNKAR ETTİ
Kazayı hafif yaralı atlatan sürücü Oğuz S., güvenlik kameralarından tespit edilmesine rağmen aracı kullanmadığını iddia ederek alkolmetreyi üflemedi.
"ASKERE GİDECEK, ÜFLEMESİN"
Sürücünün arkadaşı ise polise, "Hazır asker, yarın askere gidiyor" diyerek alkolmerenin üfletilmemesini istedi.
Bir süre sonra ikna olan Oğuz S.'nin, alkolmetreyi üfledi. 1.70 promil alkollü olduğu tespit edildi.
EHLİYETİNE EL KONULDU
Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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