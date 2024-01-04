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Bursa'da alkollü sürücünün sorusu polisleri şaşkına çevirdi! Ben terörist miyim?

Bursa'da alkollü sürücünün sorusu polisleri şaşkına çevirdi! Ben terörist miyim? Osmangazi ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, alkollü araç kullanan sürücüyü durdurdu. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücü, "Ben terörist miyim? 5 yıl ehliyetimi almayın" diyerek kendini savundu.