Alkollü araç kullanmak suçuyla aracı bağlanan adamın denetim noktasından arabayı almaya gelen oğlu da alkollü çıkması üzerine son kurtarıcı olarak yeğenini çağırdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafik ekipleri, şüpheli gördükleri araçlarda uygulama yaparken şoke oldu.

Uygulama noktasında durdurulan aracın sürücüsü yapılan kontrollerde 1.27 promil alkollü çıktı.

Trafik polisleri, aracın çekilmemesi için alkolsüz bir sürücüye teslim edebileceklerini söylemesi üzerine alkollü sürücü oğlunu aradı.

Aracı almaya alkollü geldi

Babasının kullandığı aracı bağlatmamak için trafik noktasına araç ile gelen genç ise yapılan kontrollerde 0.87 promil alkollü çıktı.

Babasının alkol içtiğini öğrenmemesini isteyen genç, trafik polislerinin yanında ecel teri dökerken, "öğlen anasonlu nargile içtim" dedi.

Polisler şoke oldu

Polis ekiplerinin de şaşırdığı olayda, babanın tepkisi ise gülümsetti. Kurtarıcı olarak ikinci kişi de alkollü çıktı.

Alkollü oğluna kızan baba, son olarak yeğenini aradı. Uygulama noktasına gelen yeğenine de çıkışan baba, "sen de anasonlu içtiysen seni de haşlarım" dedi.

Son kişi alkolsüz geldi

Sıfır promil alkol çıkan yeğeni, aracı polis ekiplerinden teslim aldı.

2 sürücüye cezai işlem uygulandı

İHA'nın haberine göre, baba ve oğluna alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL idari para cezası kesilerek ehliyetlerine 6 ay boyunca el konuldu.

Bursa'da alkollü sürücüyü denetim noktasından alan oğlu da alkollü çıktı VİDEO

