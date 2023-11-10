Bursa'da alkollü yakalanan sürücüden savunma: Ağabey yapmayın boşanıyorum Polisi ekiplerinin alkol uygulama noktasını gören otomobil sürücüsü 2 kilometre boyunca kaçtı. 40 bin liranın üzerinde ceza yiyen sürücü ‘Boşanma aşamasındayım’ diye kendini savunmaya çalıştı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Güvenlik güçlerince sürücülere yönelik denetimler devam ediyor.

Bursa'da da trafik uygulaması yapan polis ekipleri, alkollü sürücülerin kabusu oldu.

Uygulamada bir bir yakalanan trafik canavarları cezadan kaçamazken, denetimleri gören bir otomobil sürücüsü, önce geri geri kaçmaya çalıştı.

2 kilometre kaçtı

Ters şeritten gelen otomobillerden dolayı daha fazla gidemeyen sürücü, bu kez de polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçmaya çalıştı.

Ekiplerin dikkati sayesinde peşine düştükleri sürücü, yaklaşık 2 kilometre sonra yakalandı.

"Boşanma aşamasındayım"

Araçtan inen sürücü, "Ağabey yapmayın, boşanma aşamasındayım." diyerek kendini savunmaya çalıştı.

Ekiplerin sorguladığı sürücü, hem ehliyetsiz, hem de alkollü çıktı.

O anlar kamerada

Toplamda 40 bin liranın üzerinde ceza yiyen Batuhan B.’nin otomobili trafikten men edilirken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Yaşanan kovalamaca anı ise kameralara anbean yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)