Bursa'da alkollü yakalandı! Cezadan sonra içmeye devam etti Osmangazi'de denetime takılan alkollü sürücü polislere zor anlar yaşatırken, çekicinin gelmesini beklerken alkol almaya devam etti.

İHA

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Santral Garaj Mahallesi’nde kontrol noktası kuran trafik polisleri, alkollü sürücülere geçit vermedi.

Polis ekiplerinin uygulama noktasına takılan bir otomobil sürücüsü, yanına gelen polislere bir müddet kapıyı açmamak için direndi.

Kaçmaya çalıştı

Ekiplerin ikna etmesiyle araçtan indirilen sürücü, bu kez de yürüyerek olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Cezadan kaçamayacağını anlayan sürücü bir süre de üflememek için direnirken, ehliyetinin 2 yıl gideceğini öğrenince üflemeye karar verdi.

Aracın çekilmesini beklerken içmeye devam etti

149 promil alkollü çıkan sürücü tüm olan bitenleri, çekilecek aracına binip içki içerek bekledi. Sürücü hakkındaki işlemin emniyette devam etmesi üzerine ekip aracına yönlendirilen sürücünün, araçtan önemli eşyalarının alınması istendi.

Para bulunamadı

Otomobilinde 100 bin doların olduğunu iddia eden sürücü; polis ekiplerinin ısrarına rağmen almayı reddederek emniyete götürülürken, daha sonra sürücünün iddia ettiği paranın bulunmadığı ortaya çıktı.

Sürücüye alkollü direksiyon başına geçmekten 4 bin lira ceza kesilirken, ehliyetine 6 ay el konuldu.