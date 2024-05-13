İHA
Bursa'da umursamaz yayanın yolculuğu trafikte tehlike saçtı.
Mudanya ilçesi Bursa-Mudanya Yolu üzerinde alkollü olduğu tahmin edilen bir şahıs, arabaların çok yoğun olduğu yolda karşıdan karşıya geçmek istedi.
Düşe kalka yolun karşı tarafına geçmeyi başardı
Bir süre yolda bekleyen şahıs, orta refüje geçmeyi başarsa da karşıya geçerken birçok tehlike atlattı.
Bir süre yolun orta refüjünde bekleyen şahıs, daha sonra yine süratli şekilde gelen araçlara aldırış etmeyerek tehlikeli şekilde karşıya geçti.
O anlar kamerada
Adamın tehlikeli yolculuğu, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Gözden kayboldu
Olayda şans eseri yara almadan kurtulan adam, bir süre yolda durduktan sonra gözden kayboldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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