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Bursa'da alkollü yaya paniğe neden oldu: Yolun karşına geçerken ölümden döndü

Bursa'da alkollü yaya paniğe neden oldu: Yolun karşına geçerken ölümden döndü Araç trafiğinin yoğun olduğu yolda karşıya geçmeye çalışan alkollü yaya birçok tehlikeyi şans eseri atlatırken, o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.