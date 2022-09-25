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    Bursa'da alt geçidi kullanmayan yayaya cip çarptı

    İnegöl'de 100 metre mesafedeki alt geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan Arif Emul, kazada metrelerce sürüklenerek yaşamını yitirdi.
    • 25.09.2022 - 03:26
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 03:31
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    Bursa'da alt geçidi kullanmayan yayaya cip çarptı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara Karayolu’nda 51 yaşındaki Arif Emul, 100 metre mesafedeki alt geçidi kullanmak yerine karayolundan karşıya geçmek istedi.

    Ancak bu sırada İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde bulunan Muazzam Kadiroğlu yönetimindeki cip, karşıya geçmek isteyen Emul'a çarparak metrelerce sürükledi.

    DHA'nın haberine göre yaralının  yardımına koşan diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Müdahaleler hayatını kurtaymaya yetmedi

    Sağlık ekiplerinin dakikalarca kalp masajı yaptığı Emul, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Arif Emul, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

    Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri incelemede bulunurken, cip sürücüsü Muazzam Kadiroğlu gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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